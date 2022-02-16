شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالاتحاد الأوروبي: لن نهاجم أوكرانيا الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير شيزوف التحذيرات الأمريكية من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا اليوم الأربعاء.

وقال: "فيما يتعلق بروسيا، أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك هجوم هذا الأربعاء. ولن يكون هناك تصعيد في الأسبوع القادم أيضا أو في الأسبوع الذي يليه أو في الشهر القادم".

وأضاف أن "الحروب في أوروبا نادرا ما تبدأ يوم الأربعاء".

وكانت الولايات المتحدة قالت إنها تعتبر التوغل الروسي المحتمل في أوكرانيا ممكنا قبل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى الصين يوم الأحد.