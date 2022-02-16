عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجمات إلكترونية.. أمريكا تنسق مع الحلفاء للرد على روسيا

الأربعاء 16 فبراير 2022

الخليج 365

قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للرد على أي هجمات إلكترونية روسية وسط تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا.



وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا بعد ساعات من إعلان أوكرانيا عن تعرض وزارة الدفاع وبنكين للاختراق، أن واشنطن تنسق عن كثب مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وشركاء آخرين لتوسيع دفاعاتهم لمواجهة التهديدات في الفضاء الإلكتروني.

وذكر المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، طالبين عدم نشر هوياتهم، أن الهجمات التي يعتقد خبراء أمنيون غربيون أن روسيا شنتها، لم تكن متوقعة.

ولم يرد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وذكر مسؤول أمريكي أن "الرئيس قال إننا سنرد على الإجراءات الروسية التي لا تصل إلى حد غزو عسكري، ولكن ما سيتم اتخاذه من قرارات يعتمد على حجم الهجمات الإلكترونية".

وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن الهجمات الإلكترونية جزء أساسي من الاستراتيجية الروسية منذ وقت طويل، واستخدمتها موسكو في المواجهات العسكرية السابقة مع جورجيا وأوكرانيا.

وأضاف المسؤول "إنها جزء من قواعد اللعبة"، مشددا على تصميم الغرب على اتباع إجراءات منسقة لمحاسبة موسكو على الهجمات الإلكترونية.

وذكرت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والكنديين وضعوا حزمة مفصلة من العقوبات لفرضها على موسكو إذا غزت قواتها أوكرانيا، ولكن لا توجد خطة مفصلة مماثلة لطريقة الرد على الهجمات الإلكترونية.

وقال اثنان من المسؤولين إن العديد من الروس المتهمين بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية سابقة تم إدراجهم على قوائم سوداء للعقوبات، ويمكن إضافة المزيد.