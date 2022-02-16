عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية المصري يتحدث عن جهود السيسي بملف سدالنهضة

الأربعاء 16 فبراير 2022

الخليج 365

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف سد النهضة الإثيوبي.



قال شكري، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إن ملف سد النهضة له الأولوية، لدى الإدارة المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وأوضح شكري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعطي ملف سد النهضة الأولولية خلال اللقاءات التي يعقدها في سبيل التعريف بالقضية والتعريف بعدالة الموقف المصري.

وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن هذه القضية، يلبى الأهداف الخاصة بالدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد شكري في تصريحاته على أن القارة الإفريقية، تعاني ظلما تاريخيا وقع عليها، ومشددا على ضرورة التعامل معه من خلال دعم جهود التنمية، مؤكدا دعم القاهرة للارتقاء بمعيشة أبناء القارة.

وأضاف وزير الخارجية أن الدولة المصرية تدعم الحلول السلمية لأي نزاعات وتحقيق السلم والأمن في كافة أرجاء العالم، والعالم يتعرض خلال السنوات الماضية لجائحة كورونا، والتى أكدت وحدة الهدف وأهمية التعاون العالمى.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد قبل نحو أسبوعين خلال لقائه بنظيره السنغالي مكي سال، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن ومُلْزِم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومُخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة.

يذكر أن المفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد، والذي نفذته إثيوبيا بالفعل في يوليو/تموز الماضي .

وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب، كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".