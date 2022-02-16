مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير شرق الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار أبو قير أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا بوفاة شخص تحت عجلات قطار أبو قير أثناء عبوره شريط القطار عند منطقة العصافرة، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص، تبين أنه أثناء محاولة شخص ''مجهول'' عبور شريط السكة الحديد بالمحطة المشار إليها صدمه القطار ما أدى لوفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، واتخذت إجراءات النشر عن المتوفي بأوصافه، وحرر بذلك المحضر إداري قسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.