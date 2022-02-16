المشدد 6 أعوام لـ 3 متهمين بالاتجار في الهيروين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الثلاثاء، حضوريًا بمعاقبة حلاق، وعامل، وسائق توكتوك، بالسجن المشدد 6 أعوام، عما نسب إليهم من الاتجار في جوهر الهيروين المخدر. مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر، والسلاح الناري، والدراجة النارية المضبوطين في الواقعة، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبدالرؤف شرف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير جورجي المطيعي، ومحمد عبدالشافي محمد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضورعلي عادل صابر، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 18156 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3667 لسنة 2021 كلي كفرالشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أحال كل من "إبراهيم.أ.ش.ا.خ" 21 عامًا - حلاق، ويقيم بمحلة مسير التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، و"إسماعيل.ح.ف.م.ا" 18 عامًا - عامل، ويقيم بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، وماهر.أ.م.ص" 36 عامًا - سائق توكتوك، ويقيم بمنطقة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفرالشيخ.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة حازوا وأحرزوا جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وطلقتين ناريتين تستخدم في السلاح.