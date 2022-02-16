صرخة طفلة توقع "متحرش أكتوبر" في قبضة الشرطة.. والمتهم: "ساعة شيطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تدر ربة منزل أن إرسالها لصغيرتها إلى مخبز مجاور لمسكنها سيحمل تصرف صادم سيظل عالقا في ذهن الطفلة طيلة حياتها بعدما تحرش عامل بها ظنا أن فعلته ستمر دون مناسبة لكن النهاية جاءت خلف القضبان.

داخل أروقة قسم ثالث أكتوبر المتاخم للظهير الصحراوي طلبت سيدة مقابلة المأمور متهمة عامل بفرن بالتحرش بطفلتها ذات الست سنوات "عايزة حق بنتي".

هدأ الضابط من روع السيدة مطمئنا إياها بأنها لن تستقبل شمس اليوم الجديد إلا والمشكو في حقه مقيدا بالأصفاد الحديدية.

على الفور وجه العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر ضباط فرقة حدائق أكتوبر بقيادة العقيد محمد ربيع بفحص البلاغ ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالفرن محل الواقعة.

في أقل من ساعة، أكدت تحريات الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر صحة الواقعة، تبين أن عاملا استغل صغر سن الطفلة وتحرش بها.

مع عودتها المنزل روت الطفلة باكية لوالدتها ما تعرضت له في الوقت الذي لم تتردد الأم في إبلاغ الشرطة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن النقيب محمد غراب معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة قائلا "ساعة شيطان يا باشا".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.