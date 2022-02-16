السائق سلم نفسه.. مصرع شرطي صدمته سيارة نقل بـ"صحراوي أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شرطي مصرعه صدمته سيارة نقل بالطريق الصحراوي بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود مصاب.

تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق، توصلت إلى أن أمين شرطة يدعى حسن الشوربجي من قوة قسم شرطة الصف، كان في طريق عودته إلى منزله بقرية صول صدمته سيارة نقل محملة بالحجارة.

أطاحت السيارة بالشرطة ليسقط على رأسه فاقدا للوعي. جرى نقله إلى أقرب مستشفى لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وتوجه السائق المتسبب في الحادث إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه مؤكدا "ماكنش قصدي".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.