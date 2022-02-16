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قفزة جديدة للإصابات اليومية بكورونا في «كوريا الجنوبية»

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الدمام - شريف احمد - قفز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 90 ألفا ، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء كيم بو كيوم اليوم الأربعاء ، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء انتشار المتحور أوميكرون.

كما ذكر كيم أن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستعدل قواعد التباعد الاجتماعي الحالية بعد غد الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقال: "علينا أن نتخذ قرارا بعد النظر في كل من انتشار المتحور أوميكرون والأضرار التي لحقت بمعيشة الشعب جراء تشديد القيود لمكافحة الفيروس المعمول بها منذ حوالي أكثر من شهرين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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