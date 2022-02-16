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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: روسيا اقترحت مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة

الأربعاء 16 فبراير 2022

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إن الحكومة الروسية اقترحت علينا مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية.



وأردف بايدن أنه تحدث مع بوتين حول الهواجس الروسية الأمنية، مؤكدا أن إدارته مستعدة للدبلوماسية بشأن الأزمة مع روسيا على الحدود الأوكرانية.

واقترح بايدن تدابير لمراقبة الأسلحة والشفافية على أعضاء الناتو وروسيا، مبديا استعداد واشنطن للقيام بخطوات للتهدئة شرط ضمان سيادة الدول وأمنها.

وأعرب بايدن عن تفاؤله بوجود أمل في حل دبلوماسي وتجنب المعاناة الإنسانية، لكنه حذر في الوقت ذاته قائلا "إذا غزت روسيا أوكرانيا فالتكلفة الإنسانية ستكون هائلة"، داعيا جميع الأميركيين مغادرة أوكرانيا فورا لأن الهجوم الروسي ما زال محتملا، حسب قوله.

وأفاد بايدن بأن روسيا لديها حتى الآن نحو 150 ألف جندي حول أوكرانيا، مهددا بفرض عقوبات قوية على صادرات روسيا إذا غزت أوكرانيا. كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية قدمت للجيش الأوكراني التدريب والمعدات والمعلومات للدفاع عن أراضيه.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستدافع بكل قوة عن أراضي دول الناتو وستواصل المناورات والتدريبات العسكرية مع الحلفاء في الناتو لصد أي عدوان، لافتا إلى أن قادة الكونغرس موحدون ضد تهديدات روسيا.

إلى مواطني روسيا..

وخاطب الرئيس الأمريكي أيضا الشعب الروسي قائلا: "إلى مواطني روسيا: أنتم لستم أعداءنا، ولا أعتقد أنكم تريدون حربا دموية مدمرة على أوكرانيا".

وجدد تأكيده قائلا إن التكلفة البشرية والاستراتيجية ستكون "هائلة" بالنسبة لروسيا إذا شنت هجوما وإن "العالم لن ينسى أن روسيا اختارت موتا ودمارا بلا داع".

وقال إن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع روسيا" وإن القوات الأميركية لن تحارب في أوكرانيا، لكن إذا هاجمت روسيا الأمريكيين هناك، "فسنرد بقوة".

وحذر أن من شأن غزو روسي أن يسفر عن تداعيات في الداخل تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس جو بايدن سيتحدث الثلاثاء في الساعة 20,30 عن روسيا وأوكرانيا، بعدما أعلنت موسكو انسحابا جزئيا لقواتها المنتشرة على الحدود الأوكرانية.

وأورد بيان أن الرئيس الأمريكي سيدلي من البيت الأبيض "بتصريح مقتضب يتناول فيه روسيا وأوكرانيا. سيكرر أن الولايات المتحدة تبقى منفتحة على مشاورات دبلوماسية عالية المستوى بتنسيق وثيق مع حلفائنا".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد هما السبيل الأفضل الواجب سلوكه، لكنها مستعدة لكل الاحتمالات".

وأعلنت روسيا أن قسما من جنودها المئة ألف المنتشرين على الحدود الأوكرانية سيعودون إلى ثكناتهم الثلاثاء، الأمر الذي رحبت به الدول الغربية مع تأكيدها أنها تنتظر رؤية مفاعيل ملموسة لهذه الخطوة.