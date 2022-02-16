عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أزمة أوكرانيا.. روسيا تتجاهل اجتماع أكبر هيئة أمنية بالعالم

الأربعاء 16 فبراير 2022

الخليج 365

تغيبت روسيا عن اجتماع لأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لبحث التوتر القائم بشأن الحشد الروسي قرب الحدود الأوكرانية.



وكانت أوكرانيا قد طلبت الاجتماع مع روسيا والأعضاء الآخرين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "لمناقشة تعزيز وحركة القوات الروسية على طول حدودنا" بموجب ما يسمى وثيقة فيينا.

وأكد مصدر مطلع على الاجتماع لوكالة "فرانس برس" أن روسيا لم تحضر اجتماع المنظمة التي تعد أكبر هيئة أمنية في العالم.

وقال مندوب الولايات المتحدة لدى المنظمة مايكل كاربنتر في الجلسة المغلقة إن "الولايات المتحدة ترحب بقرار أوكرانيا الدعوة إلى هذا الاجتماع".

وأضاف بحسب بيان صادر عنه "لسوء الحظ ومع الأسف، وإن لم يكن مستغربا، تغيبت روسيا اليوم".

وتطلب اتفاقية فيينا من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 57 ومقرها فيينا تبادل المعلومات عن قواتهم العسكرية وإخطار بعضهم البعض بالأنشطة الرئيسية.

ولم يرد مندوب موسكو لدى المنظمة على الفور على طلب للتعليق.

وحثت البعثة الفرنسية لدى المنظمة، في بيان نيابة عن الاتحاد الأوروبي، روسيا على "وقف التصعيد على الفور والانخراط بشكل بناء في المسار الدبلوماسي والوفاء بالتزاماتها بحسن نية".

وقال المصدر إن أقل من عشرة اجتماعات من هذا القبيل بموجب وثيقة فيينا عقدت منذ اعتمادها في عام 1990.

والإثنين، عقد اجتماع مماثل، بطلب من دول البلطيق،للحصول على تفسيرات من بيلاروسيا بشأن التدريبات العسكرية الضخمة مع روسيا.

وقال زعماء غربيون الثلاثاء إنهم يرون مؤشرات إيجابية إلى أن الكرملين يسعى إلى تخفيف التوتر بشأن أوكرانيا بعد إعلان موسكو سحب بعض القوات المنتشرة على حدود جارتها.