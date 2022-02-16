شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدنى نائبة التنسيقية تحصل على موافقة لدعم نادى الداخلة الرياضى بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على صرف دعم مالى لنادى الداخلة الرياضي بمحافظة الوادى الجديد للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة بالنادى.

وكانت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت من قبل بطلب إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لصرف دعم مالى لنادى الداخلة الرياضى بمحافظة الوادى الجديد للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة بالنادى.

ووافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على الطلب، وخصصت الوزارة مبلغ 50 ألف جنيه كدعم إضافى للصرف على الأنشطة الرياضية بالنادى، وتقوم الوزارة حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات واجبة الاتباع حيال هذا الشأن من قبل الإدارات المختصة بها.

ووجهت النائبة آية مدنى، الشكر لوزير الشباب والرياضة على موافقته على هذا الطلب، وعلى تعاونه الدائم والمثمر من أجل الصالح العام، واهتمامه بتطوير المنظومة الرياضية.