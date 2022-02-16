شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسخر من أوكرانيا: «اضبطوا المنبه واستيقظوا فجرًا قبل أن نغزوكم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد تقارير الإعلام الغربي التي تحدثت عن موعد الهجوم الروسي لغزو أوكرانيا، والذي ردده رئيس أوكرانيا في تصريحات له عندما قال إن الروس قد يهاجمون بلاده يوم الأربعاء، سخر متحدث الكرملين من ترديد هذه الأنباء بشكل مُهين.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن متحدث الكرملين سخريته من هذه التقارير حول “الغزو الروسي لأوكرانيا فجرا”، موصيًا الأوكرانيين “بضبط المنبّه” ليستيقظوا ويروا إن كانت روسيا قد غزتهم، أو عليهم العودة إلى الفراش.

وقال دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على الأوكرانيين القلق أو النوم بسلام اليوم: “من الأفضل لهم ضبط المنبه لهذا الوقت وأن يروا بأنفسهم”.

وحددت صحف بريطانية مثل “ميرور” و”ذا صن” توقيت “غزو أوكرانيا”، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يحدث ذلك في الساعة الثالثة من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو الـ16 من فبراير موعدا “للغزو” الروسي لأوكرانيا.