شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع العمل 4 أيام فقط بدولة أوربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعطت الحكومة البلجيكية، الضوء الأخضر لأسبوع عمل مدته 4 أيام.

يأتي هذا ضمن سلسلة من قوانين العمل الجديدة التي من شأنها تمكين الأفراد والشركات، وإعطاء ، بحسب تصريحات رئيس الوزراء في البلاد.

ونقلت شبكة سي إن إن، أن الحكومة البلجيكية قالت في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، إن الاتفاق الذي تم إقراره ليلة الإثنين يتضمن سلسلة من الإنجازات الكبيرة للعمال.

وبحسب بيان الحكومة فإن سوق العمل لدينا يتغير، وسيكون العامل من الآن فصاعدًا قادرًا، إذا رغب، على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل على أربعة أيام بدلاً من خمسة.

وفي مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء البلجيكي إن الحكومة تريد منح الناس مزيدًا من الحرية، في حياتهم.

كما تريد منح الشركات مزيدًا من الحرية في الطريقة التي يتم بها شغل وقت العمل.