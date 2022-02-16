شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 أشخاص وفقد 14 إثر غرق قارب صيد إسباني قبالة كندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم انتشال سبع جثث على الأقل من المياه شديدة البرودة قبالة ساحل كندا المطل على المحيط الأطلسي إثر غرق قارب صيد إسباني، حسبما أكد مسؤول عسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وقال الليفتنانت كوماندر برايان أوينز الذي يعمل بمركز تنسيق الإنقاذ المشترك في هاليفاكس إن هناك 14 شخصا آخرين فى عداد المفقودين.

وأضاف أوينز أنه تم إنقاذ ثلاثة أفراد من الطاقم، معربا عن أمله في العثور على المزيد من الأشخاص أحياء.

لكنه وصف الطقس قبالة ساحل مقاطعة نيوفندلاند بأنه سيئ، حيث انخفضت الرؤية وبلغ ارتفاع الأمواج أربعة أمتار.

وشاركت في عملية البحث والإنقاذ طائرة ومروحية وزورق لخفر السواحل.

ووفقا للسلطات الكندية كان 24 شخصا على متن قارب "بيا دي بيتانكسو" الذي أبحر من إقليم جاليثيا شمال غربي إسبانيا، وقت الحادث.

ولم يتضح سبب غرق القارب.