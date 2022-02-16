شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي يهدف لجمع 4.4 مليار دولار من أجل أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بريطانيا، أمس الثلاثاء، إنها سوف تشترك مع الأمم المتحدة في استضافة مؤتمر دولي الشهر المقبل، للمساعدة في جمع أموال لأفغانستان، بعد زيادة معدلات الفقر والجوع منذ استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي.

ويهدف المؤتمر إلى جمع 4.4 مليار دولار للمساعدة في مجالي الصحة والتعليم، من خلال الأموال التي يتم جمعها عبر وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية العاملة على الأرض.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان: «حجم الاحتياجات لا مثيل له، وستكون عواقب التقاعس عن المساعدة مدمرة».

وأضافت إن «بريطانيا عازمة على قيادة الجهود العالمية. سنجمع الحلفاء الدوليين لزيادة المعونات الحيوية لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية وحماية النساء والفتيات، ودعم الاستقرار في المنطقة».

من جهتها، حثت حكومة حركة طالبان الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها بشأن أصول مجمدة للبنك المركزي الأفغاني، وطالبتها بعدم القيام بمزيد من «الأعمال الاستفزازية».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقّع مؤخرا أمرا تنفيذيا يمهد الطريق أمام تقسيم 7 مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة، بين تعويضات محتملة لضحايا هجمات 11 سبتمبر، ومساعدات إنسانية للبلاد.

وقالت طالبان، التي تسيطر على مقاليد السلطة في أفغانستان، في بيان أصدرته الليلة الماضية: «إذا لم تعدل الولايات المتحدة عن موقفها، وواصلت أعمالها الاستفزازية، فستضطر أيضا إلى إعادة النظر في سياستها» تجاه أمريكا.

وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية بالإفراج عن الأصول المجمدة، دون شروط.