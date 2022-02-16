شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني: إسرائيل تمارس التطهير العرقي بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» المتحدث الرسمي باسم الحركة، أسامة القواسمي، إن إسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف القواسمي، في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تجاوزت كل الحدود في استباحة الدم الفلسطيني، والإمعان في البطش والاعتداء على الشعب الفلسطيني، لكن لن نستسلم ولن نقبل بنظام الأبرتهايد العنصري الإسرائيلي، وسنبقى نقاوم المحتل حتى زواله عن أرضنا.

ودعا القواسمي أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم إلى الوقوف مع أهلنا وشعبنا في القدس وتحديدًا في الشيخ جراح، لما يتعرضون له من سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وعنصرية.

وفي سياق متصل صرّح مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب، أمس، بأنه وبعد جهودٍ حثيثة من المملكة الأردنية الهاشمية وبتوجيهات ملكية سامية تم تعيين خمسة عشر حارسًا جديدًا للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عمان، وباشروا عملهم في المسجد.

وثمَّن الشيخ الخطيب حرص الحكومة الأردنية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عمان على بذل أقصى جهودها لتوفير كافة سبل الدعم تجاه المسجد الأقصى المبارك والعاملين فيه.

من جهة أخرى، أشار الخطيب إلى أنه، ضمن استعدادات دائرة الأوقاف الإسلامية/ شؤون المسجد الأقصى المبارك لاستقبال شهر رمضان الفضيل، فقد تمّ إدخال 150 كشافا لإنارة عدة مواقع في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.