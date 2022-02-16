شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: ما دام هناك أمل في التوصل إلى حل دبلوماسي سنسعى إليه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا تمسكه بالحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الثلاثاء: "ما دام هناك أمل في التوصل إلى حل دبلوماسي يمنع استخدام القوة ويتجنب المعاناة الإنسانية التي لا تصدق التي ستعقب ذلك، فإننا سنسعى إليه".

وكان بايدن قال في وقت سابق الثلاثاء إن الهجوم الروسي على أوكرانيا "لا يزال محتملا بدرجة كبيرة"، إلا أنه أكد أن الدبلوماسية يجب أن تستمر.

والتقى المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بينما كان رد فعل الحلفاء الغربيين حذرا إزاء بيان روسي عن بدء روسيا في سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين قوله للصحفيين إن المحادثات مع شولتس كانت جادة وعملية وأن عروض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن فرض قيود على نشر الصواريخ وإجراءات بناء الثقة يمكن أن تشكل أساسا لمزيد من المناقشات.

وفي مؤتمر صحفي مع بوتين، قال شولتس في الكرملين :"يجب إتاحة البحث عن حل، رغم أن الوضع الراهن يبدو صعبا وخطيرا، وأنا أرفض أن أصفه بالميؤوس منه".

وتابع شولتس أن الأمر المؤكد بالنسبة للحكومة الألمانية هو أن وقوع عدوان عسكري جديد ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة سياسية واقتصادية واستراتيجية.

وقال شولتس: "وانطباعي هو أن الجميع يعرفون هذا أيضا بدقة تامة، ولهذا السبب يجب تجنب مثل هذا التصعيد الآن بكل قوة وحزم وبكل حكمة".