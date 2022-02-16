شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: قانون العمل الجديد يحمل مزايا للعامل وصاحب العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجلس الشيوخ: "قانون العمل الجديد يسير على الشركات العملاقة أو السوبر ماركت المتواجد به 5 عمال، والقانون يحدث توازن بين العمل وصاحب العمل، والمجلس ليس منحازا لأحد فى قانون العمل".

وأضاف خلال حواره لبرنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة اكسترا نيوز: "نحن نريد أن العامل يعمل فى القانون الخاص ويبقى مطمئن، وهناك مميزات لصاحب العمل أيضا، وشغل القطاع الخاص لا ينفع فيه العمل المتراخى، وكان هناك اتفاقية مع صاحب العمل وجعلها 4 سنوات وعقد كل عام لمدة 4 سنوات وعقد مفتوح المدة وبيكمل".

وتابع: "لو مش مجتهد وكصاحب عمل العقد انتهى وهو حر فى التجديد له أم لا ولا يوجد هناك أبدية، وكل ما بريح أصحاب الأعمال هشجعه، وأديلة اطمئنان واللى محتاج 5 يفكر يجيب أكتر، والصالح فيهم هو اللى يكمل معاه، وتخفض نسبة البطالة، وتحاول التشغيل تشغيل فعلى والحالى هو اللى بيشتغل القطاع الخاص والحكومة مش بتشغل".