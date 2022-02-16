قدرات محدودة للتأثير على الصين… تصريح جريئ من مسؤولة أميركية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 5 ثواني

صرحت مسؤولة رفيعة في الإدارة الأمريكية بأن استراتيجية واشنطن تجاه الصين تنطلق من أن قدراتها للتأثير على بكين، محدودة للغاية.

وقالت مديرة شؤون الصين في مجلس الأمن القومي الأمريكي لورا روزنبيرغر خلال ندوة على الانترنت، يوم الثلاثاء إن استراتيجية الرئيس جو بايدن مبنية “على الإدراك وأن واشنطن تمتلك قدرات محدودة للغاية للتأثير على الصين”.

وأضافت: “وبالتالي نعير اهتمامنا الرئيسي للمجالات التي نعتقد أن لدينا قوة أكبر لتهيئة الظروف فيها، وهي الأوضاع الاستراتيجية حول الصين”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحث حلفاءها وشركاءها الأجانب على “الصمود الجماعي” في المنافسة مع الصين، لكنها لفتت إلى أن ذلك لا يعني تشكيل “تحالف ما مضاد للصين”.

وأكدت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعيران أيضا اهتماما كبيرا لمناقشة “التحديات” من جانب روسيا، إضافة إلى “التحديات من جانب الصين”، وأن هذه قضايا مرتبطة فيما بينها “نظرا للتقارب” بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وشددت على الرفض الأمريكي لإمكانية عقد اي اتفاقيات مع الصين حول “مناطق نفوذ” للبلدين.