مبعوث اسرائيلي خاص إلى مفاوضات فيينا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 42 دقيقة

أفاد موقع “والا” الإسرائيلي بأن تل أبيب أوفدت مبعوثا خاصا إلى مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا، للاطلاع على المستجدات وتوضيح موقفها تجاه عودة محتملة إلى الاتفاق النووي.

وأشار الموقع إلى أن “هذه المرة هي الأولى التي تتخذ فيها إسرائيل هذه الخطوة منذ استئناف المفاوضات النووية مع إيران بعد تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه”.

وأضاف أن “هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات بين إيران والدول العظمى إلى لحظات حاسمة للتوصل إلى اتفاق من عدمه”.

وأوضح أن “المبعوث هو رئيس القسم الاستراتيجي في وزارة الخارجية الاسرائيلية يوش زرقا”، مشيرا إلى أنه اجتمع أمس (الإثنين) مع المدير العام للوكالة النووية رفائيل غروسي واليوم مع رؤساء طواقم المفاوضات للدول العظمى”.

ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه “إنه سيجتمع مع الجميع باستثناء الإيرانيين”.