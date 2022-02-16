ولي العهد البحريني… يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى زيارة بلاده.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أنه وجه الدعوة لولي العهد البحريني لزيارة إسرائيل، والأخير قبلها، وأكد أنه سيزورها في أقرب وقت خلال العام الجاري.

وأكد بينيت في زيارته للعاصمة البحرينية، المنامة، أن هناك رغبة قوية لدى القيادة البحرينية للإرتباط بإسرائيل، بدعوى العمل على إقامة حلقة تحالف إقليمي وتوسيعها، على حد قوله.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أوضح بينيت أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة هي قوة رائدة في تغيير جذري بمنطقة الشرق الأوسط.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير آخر لها، عن بينيت أنه وجه رسالة مباشرة إلى إيران، تفيد بأن الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة وهو متأكد من أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة تعد قوة رائدة في تغيير جذري.

ووصل بينيت، مساء أمس الاثنين، إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل للبحرين، التي تعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2020.

واجتمع بينيت، مساء اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين، فضلا عن عقده لقاءات مع الجالية اليهودية في المنامة