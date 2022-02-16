شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: التاريخ لن ينسى إذا غزت روسيا أوكرانيا.. ولن نرسل قوات للقتال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في كييف، موضحا أن الجيش الأمريكي قدم للجيش الأوكراني التدريب والمعدات والمعلومات للدفاع عن أراضيه.

وقال بايدن في كلمة له قبل قليل، أن واشنطن ستدافع بكل قوة عن أراضي دول حلف الناتو، وستعزز قدراتها العسكرية في شرق أوروبا، كما ستواصل المناورات والتدريبات العسكرية مع الحلفاء في الناتو لصد أي عدوان.

وأكد بايدن أن التاريخ لن ينسى إذا غزت روسيا أوكرانيا، معربًا عن استعداده للقيام بخطوات للتهدئة شرط ضمان سيادة الدول وأمنها.

وتابع بايدن، أن قادة الكونجرس متحدون ضد تهديدات موسكو، مشددا على أن خط غاز “نورد ستريم 2 سيتوقف إذا غزت روسيا أوكرانيا.

ونوه جو بايدن، إلى أن واشنطن لم تتحقق بعد من انسحاب الوحدات الروسية من على حدود أوكرانيا، موضحًا أن هناك احتمال أن تشن موسكو عدوانا.

وواصل بايدن قائلا: “إذا غزت روسيا أوكرانيا فالتكلفة الإنسانية ستكون هائلة، قائلًا للمواطنين الروس “لستم أعداءنا وشاركتم إلى جانبنا في الحرب العالمية الثانية”.

في سياق متصل، طالب بايدن، جميع الأمريكيين في أوكرانيا مغادرة البلاد فورا، قائلًا إن الهجوم الروسي ما زال محتملًا، وموسكو لديها حتى الآن نحو 150 ألف جندي حول كييف.