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دليل جديد على اقتراب هالاند من الليجا

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بغداد - ياسين صفوان - واقترب هالاند (20 عاماً) من الرحيل عن دورتموند، في ظل تهافت عمالقة أوروبا على ضمه، علماً بأنه يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 75 مليون يورو.

وقال ميتشو في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن هالاند قرر الرحيل عن دورتموند والانتقال للعب في الليجا.


وأضاف ميتشو: "لقد تحدثت مع هالاند، وأخبرني أنه يحلم باللعب في إسبانيا، ونقل لي أنه يبحث عن مشروع رياضي يمتد لسنوات طويلة".

وتابع: "أعتقد أنه لن يستمر في دورتموند، لأنه يريد اللعب لفريق قوي للغاية يمكنه المنافسة على لقب ".

وختم: "أعتقد أن سيكون خياراً جيداً للغاية لهالاند، إلا أن ذلك لن يتم قبل تخطي الأزمة المالية التي يعاني منها النادي".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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