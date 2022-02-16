الكاظمي وبن حمد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأمير قطر تميم بن حمد، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث، مساء الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وأضاف أنه "تم خلال الاتصال التأكيد على تعزيز التعاون المشترك بين العراق وقطر على مختلف الصعد والمستويات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، ويلبي تطلعاتهم في الازدهار والتنمية".