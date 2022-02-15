شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: مستعدون للانخراط في الخيار الدبلوماسي مع روسيا لحل الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، أن التدابير والعقوبات جاهزة في حال ما إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

وقال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه لا بد من “إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح بشأن الأزمة الأوكرانية”.

وأوضح بايدن، أن بلاده قدمت “مقترحات بشأن أمن أوروبا”، وأن واشنطن “تعمل مع الحلفاء بشكل دبلوماسي وتحدثت مع بوتين لدفع مسار الدبلوماسية لحل الأزمة بشأن أوكرانيا”.

وقال إن واشنطن “مستعدة للانخراط في الخيار الدبلوماسي مع روسيا لحل الأزمة”، وأنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول الهواجس الروسية الأمنية.

ولفت جو بايدن إلى أن الحكومة الروسية اقترحت علينا مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة”.