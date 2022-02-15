شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي لليمن: أعمل على وضع إطار لتسوية شاملة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المبعوث الأممي لليمن، هانز جروندبرج، أنه يتم العمل حالياً على وضع إطار لتسوية شاملة للصراع الدائر في اليمن.

وحذر جروندبرج، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، من انعكاسات البعد الإقليمي للتصعيد، ملمحاً إلى الأهداف الإيرانية من التهديدات الحوثية لأمن المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 12 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن التحالف تدمير 8 آليات عسكرية، إضافة إلى خسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي بحجة.

كما استهدفت مدفعية الجيش الجيش اليمني مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مواقع متفرقة جنوب مأرب، وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.