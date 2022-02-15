شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن في رسالة لروسيا: ما لم نواجه التهديدات اليوم سندفع الثمن في المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي عن الأزمة الأوكرانية إننا مستعدون للدبلوماسية بشأن الأزمة مع روسيا على الحدود الأوكرانية. وأضاف بايدن في رسالة لروسيا: ” سنرد على أي تهديد لدول حلف الناتو “. وأوضح أنه إذا لم نواجه التهديدات اليوم سندفع الثمن في المستقبل.

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