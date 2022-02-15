شكرا لقرائتكم خبر عن نفحات رمضان تقترب.. الصلاة بدون تباعد وكورونا باتت من الماضي في دولة عربية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اقترب شهر رمضان المارك، وهلّت نفحاته، حيث أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الأردنية “عادل البلبيسي” أن لا إغلاقات خلال شهر رمضان المبارك، ولا تباعد في الصلوات.
وأضاف البلبيسي أن إجراءات الحظر الشامل والجزئي في الأردن أصبحت من الماضي.
وبحسب ما ذكرته وكالة ” عمون” الأردنية فقد أوضح البلبيسي أن أي إجراءات تخفيفية ستتخذ هدفها دوران عجلة الاقتصاد والسياحة، وستتضمن إلغاء فحص البي سي آر قبل الذهاب للحفلات والأعراس.
كما نوه أن هنالك توصية لإلغاء فحص البي سي آر من بلد القدوم إلى الأردن وتخفيض مدة العزل والحجر المنزلي.
وعن العودة للمدارس أكد أن هنالك توصية على التأكيد على العودة إلى التعليم في 20 فبراير الجاري.
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