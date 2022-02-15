شكرا لقرائتكم خبر عن «هونج كونج» تحاول القضاء على كورونا دون إغلاق شامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت تظهر صورة الإجراءات التي ستتخذها حكومة هونج كونج وسط إسكات المسؤولين البارزين للتساؤلات بشأن فرض الإغلاق في المدينة لاحتواء تفشي سلالة أوميكرون سريع التصاعد.

وأشار المسؤولون والمستشارون إلى أنه قد يتم إغلاق أجزاء من المدينة في حالة زيادة الحالات حتى تأتي نتائج سلبية لفحص السكان. ويتراوح حجم المناطق التي ستخضع للإغلاق ما بين مبنى واحد ومناطق أكبر، فيما ستختلف مدة الإغلاق الصغير، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأشارت الحكومة إلى أن إجبار السكان على البقاء معظم الوقت في منازلهم لأسابيع، كما هو الحال في مدن من شيان الصينية، غير مطروح.

وبات الحديث الرسمي عن عدم عملية فرض إغلاق على مستوى المدينة أقوى وسط مخاوف من أن إجراء رسميا مثل هذا سيكون كافيا لخفض أعداد الحالات إلى الصفر.