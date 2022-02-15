ميزة جديدة لمستخدمي «واتساب» مستوحاة من «فيسبوك» (أ ف ب).

تخطط «واتساب» لتوفير صور غلاف «cover photos» تشبه «فيسبوك» لمستخدمي الأعمال، وهي الميزة التي تم رصدها بواسطة WaBetaInfo، حيث سيتمكن المستخدمون من تحديد صورة من معرض الهاتف أو النقر فوق صورة جديدة لاستخدامها كصورة غلاف للملف الشخصي.

وكشف تقرير حديث أن القدرة على تعيين صور الغلاف قيد التطوير لـ «WhatsApp Business»، ولم يتم التخطيط لهذه الميزة لحسابات مستخدمي «واتساب» القياسية.

وعند توفير الميزة، سيرى مستخدمو حساب «WhatsApp Business» تغييرًا في إعدادات الملف الشخصي، حيث سيضيف «واتساب» زر الكاميرا في الإعدادات التي ستسمح للمستخدمين بتحديد صورة أو التقاط صورة جديدة لاستخدامها كصورة غلاف.