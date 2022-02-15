رصد زلازل صغيرة قرب موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية

قالت كوريا الجنوبية إن سلسلة من الزلازل الصغيرة والطبيعية وقعت بالقرب من موقع التجارب النووية المغلق في كوريا الشمالية، مما يسلط الضوء على عدم الاستقرار الجيولوجي في المنطقة في الوقت الذي تشير فيه بيونغ يانغ إلى أنها قد تستأنف التجارب النووية المتوقفة منذ عام 2017.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية في سيول إن أربعة زلازل على الأقل وقعت في المنطقة خلال الأيام الخمسة الماضية.

وكانت قوة أحدث زلزال 2.5 درجة صباح اليوم الثلاثاء ومركزه على بعد حوالي 36 كيلومتراً من موقع التجارب النووية بانغي - ري. وأفادت أنباء بوقوع زلزالين في المنطقة أحدهما يوم الإثنين بقوة 2.3 درجة والثاني يوم الجمعة بقوة 3.1 درجة.