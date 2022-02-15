رفضوا التطعيم فتم تسريحهم.. قصة 1400 موظف في نيويورك

ويمثل طرد العمال الذي يبلغ عددهم 1430 عاملا، أقل من 1 ٪ من القوة العاملة في المدينة البالغ عددها 370 ألف شخص، كما أن عدد المفصولين أقل بكثير مما كان متوقعا قبل الموعد النهائي يوم الجمعة للحصول على اللقاحات.



وأرسلت المدينة إخطارات في أواخر يناير إلى ما يقرب من 4000 عامل، قائلة إنه يتعين عليهم تقديم دليل على حصولهم على جرعتين على الأقل من اللقاح وإلا سيفقدون وظائفهم.

وثلاثة أرباع هؤلاء العمال كانوا في إجازة غير مدفوعة لشهور بعد أن فاتهم الموعد النهائي سابق للحصول على اللقاح من أجل البقاء في وظائفهم.