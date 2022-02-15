"الوزراء السعودي" يؤكد ضرورة العمل المشترك لمواجهة "الأنشطة الهدامة" لأذرع إيران

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أكد المجلس ”حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها“.

أكّد مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل المشترك لمواجهة ”الأنشطة الهدامة“ لأذرع إيران في المنطقة.

محمد يوسف

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