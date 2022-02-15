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"الوزراء السعودي" يؤكد ضرورة العمل المشترك لمواجهة "الأنشطة الهدامة" لأذرع إيران

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

أكّد مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل المشترك لمواجهة ”الأنشطة الهدامة“ لأذرع إيران في المنطقة.

 

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس، ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أكد المجلس ”حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها“.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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