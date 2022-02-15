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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الوزراء السعودي" يؤكد ضرورة العمل المشترك لمواجهة "الأنشطة الهدامة" لأذرع إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022
الخليج 365- متابعات
أكّد مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل المشترك لمواجهة ”الأنشطة الهدامة“ لأذرع إيران في المنطقة.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس، ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أكد المجلس ”حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها“.