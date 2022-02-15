فيديو .. تفاصيل تدخل مصر لحل الأزمة بين موسكو وكييف

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مجدي يوسف، مراسل قناة «صدى البلد» في بروكسل، تفاصيل لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي من المفترض أن يقوم بها على هامش مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية؛ بعد وصوله بلجيكا، اليوم الثلاثاء.

وأضاف مجدي يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس لديه لقاء رسمي مع الملك البلجيكي غدًا، وهو لقاء بروتوكولي ومن الصعب تغطيته إعلاميًا؛ مؤكدًا أن الملك لم يستقبل كل الضيوف المشاركين في القمة (يستقبل 3 فقط من الرؤساء منهم الرئيس السيسي).

وتابع مجدي يوسف أن الرئيس يلتقي مساء الغد، على هامش القمة الإفريقية الأوروبية، كبار المستثمرين ورجال الأعمال البلجيكيين؛ لدعم فرص الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه من القمرر أن يكون هناك لقاء قمة بين السيسي ورئيس الحكومة البلجيكية، بعد غد الخميس.

وأوضح مجدي يوسف أن مصر أدّت ما عليها للأوروبيين في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية أوروبا من الإرهاب؛ مؤكدًا أن ملف سد النهضة مطروح بشكل رسمي في هذه القمة، لافتًا إلى أن ملف الأزمة الروسية الأوكرانية يشغل الجانب الأوروبي الذي لديه هاجس من هذه القضية.

وأكد مجدي يوسف أنه ربما يتم وضع الرئيس السيسي في الصورة؛ لمحاولة التدخل في هذه الأزمة في محاولة لحلها؛ لما له معروف لدى أوروبا بثقل مصر السياسي، وعلاقتها الطيبة مع الروس.