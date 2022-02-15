شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا هامة على طاولة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان 4 اجتماعات علي مدار الأسبوع القادم، حيث تلتقي في يوم الأحد الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وحسب جدول أعمالها يوم الإثنين، تلتقي اللجنة مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وفى فاعليات أعمال اللجنة تعقد أيضًا اللجنة اجتماعاً مع الدكتور المهندس خالد صديق - الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفى نهاية اعمال الأسبوع البرلماني تعقد اللجنة الاجتماع الرابع لبحث الشكاوى الواردة إلى اللجنة.