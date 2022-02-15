شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعود للقاهرة بعد زيارته الرسمية لمملكة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 15 فبراير 2022 إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى مملكة البحرين، تلبية للدعوة المُوجهة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني.

وقد شهدت تلك الزيارة نشاطاً مُكثفاً للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حيث عقد سلسلة من المباحثات المُوسعة مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى، في مُقدمتهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحرينى، وفوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، حيث تناولت تلك المُباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد البرلماني، كما شهدت تلك اللقاءات تبادل الرؤى إزاء القضايا والمُتغيرات الإقليمية والدولية.