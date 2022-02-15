شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد تستعد لطبع استمارات التصويت والحضور بعمومية الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، اليوم الثلاثاء، أعمالها في تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات لليوم الرابع على التوالي من الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر الوفد الرئيسي، بحضور المستشار عيد هيكل نائب رئيس الحزب، ورئيس اللجنة المشرفة بالإنابة، والدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد، المدير المالي للحزب.

ولم تتسلم اللجنة المشرفة على الانتخابات أي طلبات ترشح حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 .

وقال أيمن محمد، عضو اللجنة والمدير المالي للحزب، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات منتظمة في عملها بصفة يومية من الحادية عشرة صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر الوفد الرئيسي.

وأضاف محمد أن اللجنة لم تتلق طلبات للترشح على الانتخابات من مرشحين جدد وأنه لم يتقدم على مدار الأربعة أيام المتتالية منذ فتح باب الترشح سوى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب.

وأشار محمد أن اللجنة مستمرة في أداء عملها كما بحثت عدة ملفات متعلقة بالعملية الانتخابية وبعض الجوانب اللوجستية للعملية الانتخابية بما فيها تجهيز السرادق الخاص بالانتخاب والاستعداد لطبع استمارات التصويت وكروت حضور الجمعية العمومية.