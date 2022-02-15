"التعليم" وهيئة كوبتك اورفانز تعقدان لقاء تشاوري بشأن "التعليم كجسر للتمكين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

نظمت هيئة كوبتك أورفانز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، لقاءً تشاوريا بعنوان "التعليم كجسر للتمكين" بأحد فنادق مصر الجديدة، بحضور مجموعة من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والهيئات الدولية والجمعيات والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين ذوي المعرفة والخبرة العميقة في مجالي التعليم وتمكين المرأة.

وقالت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم - في كلمتها خلال اللقاء - إن النجاح يكمن في التكامل بين القطاع الحكومي والجهات المانحة سواء محلية أو دولية من أجل تحقيق الأهداف التي تحقق أفضل صورة للمجتمع.

وأضافت أن أفضل أشكال الاستثمار هو الذي يستهدف تنمية الإنسان، وأنه لابد من تنشئة الأطفال وتربيتهم وتعليمهم من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية التي تشهدها كافة ربوع مصر في مختلف المجالات.

وتابعت أن تقديم تعليم جيد ومنصف وشامل ومستمر أمر يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل والتكامل بين كافة المؤسسات، لافتة إلى اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، وأنه أمر يدعو للفخر أن تكون الأسرة لديها طفل بذلت معه مجهودات عظيمة من أجل دمجه في المجتمع وتحقيق النجاح.

وأشارت الدكتورة راندة شاهين إلى ضرورة التفكير في مفهوم الاستدامة للمشروعات التى تقدم، إلى جانب ضرورة تغيير النظرة التنموية في الأماكن التي تستحق تقديم الخدمات بها، موضحة أن رؤية مصر الاستراتيجية 2030 لقطاع التعليم ترتكز على الاستثمار في بناء البشر وقدراتهم الإبداعية، والتحفيز على الابتكار ونشر الثقافة، فضلاً عن دعم البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.

ونوهت بأن وزارة التربية والتعليم تساهم في بناء شخصية الطفل المصري من خلال تطوير المناهج برياض الأطفال والتعليم الأساسي والاهتمام بتشجيع الطلاب للتعرف على المنح الخارجية وآليات الاشتراك بها، إلى جانب الاهتمام بذوي الهمم منذ رياض الأطفال وتعديل القرارات التنظيمية الخاصة بهم للحصول على حقهم في التعليم أسوة برفاقئهم من نفس العمر.

من جانبها، قالت المهندسة نرمين رياض المؤسس والمدير التنفيذي لهيئة كوبتك أورفانز إن كافة الجهود التي تقوم بها الهيئة في مختلف مجالات التنمية هدفها المساهمة في المشروعات التنموية التي تسهم في تقديم حياة أفضل للأطفال المصريين.

وأضافت أن لديها الثقة الكاملة في جميع الشركاء سواء على المستوى الحكومي أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تحقيق الهدف وهو تقديم حياة أفضل للأطفال المصريين من خلال المشروعات التنموية المختلفة لاسيما في مجال التعليم.