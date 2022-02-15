التحالف: 12 استهدافا ضد الحوثي

فيما يبحث مجلس الأمن، الثلاثاء، الوضع في اليمن وهجمات ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية والإمارات، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 12 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتدمير 8 آليات عسكرية، إضافة إلى خسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي بحجة.

حيث استبقت ميليشيا الحوثي الجلسة الأممية بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتهما على حي الروضة السكني في مدينة مأرب.

كما فجّرت سيارة مفخخة أثناء مرور شاحنات للجيش في الخط الدولي شمالي مأرب، دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية.

شاحنات النقل

وقالت مصادر محلية إن سيارة مفخخة انفجرت على الخط الدولي بالقرب من منطقة محطة بن معيلي شمالي مأرب، وأضافت أن الانفجار كان يستهدف شاحنات تنقل عتاداً عسكرياً لقوات الجيش كانت في طريقها إلى مدينة مأرب، وأكدت المصادر أن الانفجار لم يتسبب بأية أضرار بشرية أو مادية.

يأتي هجوم الحوثيين في مأرب بعد يوم على إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمُسيرات.

خسائر العتاد

ودكت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مواقع متفرقة جنوب مأرب، وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح، وفقا لـمراسل «العربية».

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بمقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في استهداف طيران تحالف دعم الشرعية لتجمعاتهم في جبهتي حرض وعبس بمحافظة حجة. وأعلن المركز عبر حسابه على «تويتر» تكبد الحوثيين الخسائر جراء قصف مدفعي للجيش استهدف مواقع وتجمعات لهم في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب.

وستشهد الجلسة إحاطات عن الوضع السياسي والعسكري والإنساني، وملف السفينة صافر، كما يتوقع أن يناقش المجلس أيضا تقريرا للجنة العقوبات والتمديد لها وفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها مصدر أممي.