تقدم عراقي في حقوق الإنسان

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، المستشار جابر صالح المري، أن العراق حقق تقدماً في مجال حقوق الإنسان لا يمكن إنكاره، رغم التحديات التي واجهها.

وقال المستشار المري خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الجامعة العربية في ختام الدورة الـ19 للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» -التي ناقشت التقرير الدوري الثاني للعراق، حول حالة حقوق الإنسان لديه-: إن اللجنة ستواصل مناقشة ردود دولة العراق، لتقوم بإصدار التوصيات في غضون شهر من الآن، وتحدد موعدا لمناقشة التقرير الدوري الثالث. وأوضح المري أن وفد العراق زود اللجنة خلال نقاشات معمقة بمعلومات وافية، منوها بأن تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، هو هدف مشترك للجنة والدول العربية.

من جانبه قال رئيس وفد العراق إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان «لجنة الميثاق» أحمد عبد الكريم المعيني: إن الحكومة العراقية حرصت في ظل الظروف، التي تمر بها البلاد على إرسال هذا التقرير في موعده المحدد، مشيرًا إلى سعي العراق الدؤوب لتطوير ثقافة حقوق الإنسان.