تحالف محاربة الإرهاب يستقبل بنغلاديش

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في مقره بالرياض، ممثلي جمهورية بنغلاديش الشعبية المنضمين حديثًا إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى 27 دولة إسلامية. ورحبّ الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، بالممثّلين، متمنيًا لهما التوفيق في أداء عملهم، ومنوهًا بالدور المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته في محاربة الإرهاب.

يضم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب 41 دولة عضو، تعمل معًا على تنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.