مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن «حوالي 15 فلسطينيا رشقوا الحجارة، نحو موقع عسكري قرب بلدة النبي صالح غربي رام الله، وردت القوات بإطلاق النار وقامت بتصفية أحدهم». وكان فتى فلسطيني قتل، وأصيب آخرون قبل يومين، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.
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