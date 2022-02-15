مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، غرب رام الله في الضفة الغربية، الثلاثاء. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ «استشهاد مواطن أطلق الاحتلال النار عليه، في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله» دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن «حوالي 15 فلسطينيا رشقوا الحجارة، نحو موقع عسكري قرب بلدة النبي صالح غربي رام الله، وردت القوات بإطلاق النار وقامت بتصفية أحدهم». وكان فتى فلسطيني قتل، وأصيب آخرون قبل يومين، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.