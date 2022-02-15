البنتاغون يدرس التقارير عن عودة القوات الروسية إلى مواقعها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 3 دقائق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، إنها اطلعت على التقارير عن عودة جزء من القوات الروسية إلى مواقعها بعد انتهاء مناوراتها على حدود أوكرانيا، وأن خبراءها يتابعون هذه المعلومات عن كثب.

وفي تصريح لوكالة “نوفوستي” الروسية، قال مسؤول عسكري أمريكي: “نحن على علم بتصريحات الجانب الروسي عن سحب جزء من قواته عن الحدود مع أوكرانيا”.

وأضاف: “خبراؤنا يدرسون هذه المعلومات، وليس لدينا ما نضيفه بهذا الصدد”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن قواتها ستعود إلى نقاط انتشارها الدائم بعد الانتهاء من التدريبات في بيلاروس.

كما أعلنت أن وحدات من المناطق العسكرية الجنوبية والغربية ستبدأ في الانتقال إلى ثكناتها.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا أجرت وستجري المناورات على أراضيها، مؤكدا أن هذا الحق لا يخضع للنقاش.

ورغم بدء انسحاب قوات روسية من المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، لا تزال الشكوك تساور الولايات المتحدة بشأن احتمال شن هجمات عسكرية على كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة لديها مخاوف مستمرة بخصوص قدرة روسيا على غزو أوكرانيا.

وأضاف بلينكن أن واشنطن تحتاج إلى رؤية “وقف تصعيد يمكن التحقق منه والوثوق به”.