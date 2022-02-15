6 دول عربية تخفف قيود كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - على خطى بعض الدول الأوروبية، أعلنت 6 دول عربية تخفيف التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الكويت

وفي الكويت، أعلن مجلس الوزراء أمس الاثنين رفع أغلب القيود المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، حيث قرر السماح لغير المحصنين بالسفر، وعودة وسائل النقل العام إلى التشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية.

كما تقرر السماح بدخول الجميع -المحصنين باللقاح وغير المحصنين- إلى المجمعات التجارية، وعقد المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وكذلك إعادة رص الصفوف في المساجد، وحضور الطلبة ممن تقل أعمارهم عن 16 عاما من دون فحص “بي سي آر” (PCR) الأسبوعي، وعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 مارس/آذار القادم.

مستوى أخضر

وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة -عبر موقعها الإلكتروني- بأن البلاد تنتقل اليوم الثلاثاء إلى المستوى الأخضر بمواجهة كورونا.

ويعني هذا المستوى فتح أنشطة وقطاعات للجميع، محصنين وغير محصنين، وحضور الجماهير الفعاليات الرياضية ودخول دور السينما، وإتاحة الحضور بمؤسسات التعليم والصالات الرياضية.

تونس

وفي تونس، أعلنت الحكومة وفق بيانات رسمية رفع حظر التجول الجزئي المفروض منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، واستئناف صلاة الجمعة بعد تعليقها منذ الـ14 من الشهر المذكور.

وقررت أيضا إعفاء القادمين إليها الذين تلقوا التطعيم وتجاوزت أعمارهم 18 عاما من إجراء التحاليل المخبرية بدءا من الثلاثاء، بشرط وجود شهادة تثبت استكمال التطعيم أو جواز إجرائه.

تخفيف القيود في عُمان

كما أعلنت لجنة مكافحة كورونا في سلطنة عمان (رسمية) تخفيف قيود كورونا من غد الأربعاء، والسماح بإقامة صلاة الجمعة بسعة استيعابية 50% بعد قرار عدم إقامتها منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما قررت السلطنة -وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية- إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين، والسماح بتشغيل أنشطة القاعات والمؤتمرات والمعارض الدولية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية بشروط، منها تلقي لقاح كورونا.

الإمارات

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في الإمارات إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية بالتدريج على كافة الأنشطة والفعاليات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل.

رفع تدريجي في قطر

وفي قطر، قررت السلطات عودة اليوم المدرسي إلى التوقيت الاعتيادي الذي كان مطبقا قبل جائحة كورونا بجميع المراحل التعليمية اعتبار من 20 فبراير/شباط الجاري.

وأصدرت الحكومة القطرية -عقب اجتماعها الأسبوع الماضي- 32 توجيها بشأن خطة الرفع التدريجي لقيود كورونا، أبرزها استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص أعمالهم بمقار عملهم، واستمرار فتح المساجد، وعدم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة باستثناءات قليلة.