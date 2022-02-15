أوكرانيا… تعرضت وزارة الدفاع والجيش لهجوم إلكتروني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 15 - فبراير - 2022 9:08 مساءً

تعرضت اليوم أوكرانيا، لهجوم الكتروني من خلال المواقع الحكومية ومنها, مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة في البلاد بالإضافة إلى بنكين حكوميين.

وتشمل المواقع المتضررة مصرف الادخار الحكومي” أشاد بنك” و”بريفات” وهما من أكبر المؤسسات المالية في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس” عن هيئة الرقابة على الاتصالات في أوكرانيا

أظهر موقع وزارة الدفاع رسالة “خطأ” مفادها أن الموقع “يخضع لأعمال صيانة فنية”، فيما قال موقع القوات المسلحة على الإنترنت إنه لا يمكن الوصول إليه

وذكرت الهيئة أن “بريفات” وتطبيقه “بريفات 24” تعرضا لهجوم كبير من نوعية “حجب الخدمة” والشهير باختصار “دوس”. قال كلا البنكين إن خدماتهما عبر الإنترنت معطلة.

وأضاف الهيئة: “لا يمكن استبعاد أن المعتدي يلجأ إلى الحيل القذرة”. جاء الهجوم الإلكتروني اليوم، بعد شهر من هجوم مشابه أدى – لفترة وجيزة – إلى تعطيل مواقع حكومية رئيسية.

رد الناتو في غضون ساعات من هجوم يناير بالإعلان عن اتفاق تعاون في الحرب الإلكترونية مع كييف. وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إنه كان يحشد “كل موارده” لمساعدة أوكرانيا في ذلك الوقت