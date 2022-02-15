لافروف: الخطاب العدواني لواشنطن وحلفائها غير مقبول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الخطاب العدواني الذي تنتهجه الولايات المتحدة وحلفائها غير مقبول.

وأجرى لافروف، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أكد خلالها على عدم قبول الخطاب العدواني الذي تنتهجه الولايات المتحدة وأقرب حلفائها.

وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها، حول المحادثة الهاتفية التي أجريت بمبادرة من الجانب الأميركي: “شدد لافروف على أن الخطاب العدواني الذي تتبناه واشنطن وأقرب حلفائها غير مقبول، داعيا إلى حوار عملي حول مجموعة كاملة من القضايا التي أثارتها روسيا مع التأكيد على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة”.

وأشار البيان إلى أن وزيري الخارجية بحثا جدول الاتصالات المرتقبة على مختلف المستويات.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من “تهديد روسي محتمل”.

من جانبه، أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بما وصفه بالإشارات التي تصدرها روسيا حول رغبتها في مواصلة الدبلوماسية فيما يتعلق بالتوترات مع أوكرانيا والحلف في شرق أوروبا، داعيا موسكو لخفض التصعيد بشكل عملي على الأرض.

وقال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، في إيجاز صحفي من بروكسل، “هناك إشارات من موسكو على أن الدبلوماسية يجب أن تستمر، هذه النية من موسكو للانخراط في الطريق الدبلوماسي تعطينا بعض الأمل والتفاؤل، لكننا الآن لم نر أي خفض للتصعيد على الأرض، ولم نر أي تقليص للحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية”.

وتابع ستولتنبرغ قائلا: “نتطلع ربما إلى خطوات واقعية لخفض التصعيد”.

وعن الرد الروسي على مقترحات الناتو الأمنية بخصوص التوتر مع روسيا في أوروبا الشرقية، قال ستولتنبرغ: “لم نتلق أي رد من قبل روسيا على المقترحات ونحن نرحب بأي رد على مقترحاتنا التي أرسلناها في شهر كانون الثاني/ يناير”، مضيفا: “نحن مستعدون للحديث بكل شفافية عن الصواريخ الباليستية وكل المسائل..مستعدون للحوار مع روسيا بحسن نية للوصول إلى حلول سياسية”.

وعن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف، والذي ترفضه موسكو بشدة، علق ستولتنبرغ: “كل الأمم لديها الحرية في تقرير مصيرها، وأبواب حلف شمال الأطلسي تبقى مفتوحة لمن يريد الانضمام إليه لمن يشترك معنا في مبادئ الديمقراطية والحرية”.