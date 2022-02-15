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الأمم المتحدة… ترحب بنبأ عودة القوات الروسية بعد إجراء التدريبات

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - فبراير - 2022 8:32 مساءً

القوات الروسية بعد عودتها من التدريبات

القوات الروسية بعد عودتها من التدريبات

رحبت الأمم المتحدة بنبأ عودة جزء من القوات الروسية إلى أماكن تمركزها بعد إجراء تدريبات.
الأمم المتحدة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء.
وقال دوجاريك: “نرحب بأي تحرك يشير إلى خفض التصعيد سواء كان على الأرض أو تصريحات”.
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، إن قوات هذه المنطقة ستعود إلى قواعدها من شبه جزيرة القرم بعد انتهاء التدريبات العسكرية

طائرات الحربية الروسية

طائرات الحربية الروسية

وصرح المتحدث للصحفيين بأن “وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، التي أكملت المهام في إطار التدريبات التكتيكية المخطط لها في مناطق تدريب الأسلحة المشتركة في شبه جزيرة القرم، بدأت في العودة إلى مواقع الانتشار الدائم”.
وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قد أعلن، يوم الأحد، أن بلاده طلبت اجتماعا مع موسكو وأعضاء الدول في وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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