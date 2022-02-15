شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل مفاجئ.. فرنسا تقرر إغلاق قنصليتها بمدينة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت القنصلية العامة لفرنسا بمدينة أكادير المغربية، بشكل مفاجئ إغلاق أبوابها بشكل نهائي مع تعليق جميع الخدمات التي تقدمها لطالبي التأشيرة بجميع أنواعها.

وفي التفاصيل، دعت القنصلية، في بيان لها، جميع المواطنين القاطنين بأكادير وعموم أقاليم الجهات الجنوبية للمملكة، والراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، -دعتهم- إلى مراسلة القنصلية الفرنسية العامة بالدار البيضاء من خلال بريدها الإلكتروني.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي بلاغ رسمي سواء من وزارة الخارجية الفرنسية، أو من أي جهة رسمية أخرى، للكشف عن أسباب وخلفيات هذا الإغلاق، الذي جاء تزامنا مع قرار السلطات المغربية، إعادة فتح الحدود الجوية أمام الرحلات الجوية الدولية.

وعلق مراقبون على هذا القرار بقوله إن هذا القرار المفاجئ، من شأنه أن يزيد من معاناة مواطني جميع الجهات الجنوبية، الراغبين في الحصول على الخدمات الإدارية القنصلية الفرنسية.