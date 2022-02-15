محافظ كربلاء يعلن افتتاح 12 مشروعاً مهماً

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الثلاثاء، عن افتتاح 12 مشروعاً مهماً في المحافظة.

وقال الخطابي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم افتتاح 12 مشروعاً مهماً من مدارس وأبنية صحية وشوارع خدمية ستخدم المحافظة بشكل كامل".

وأضاف أن "العمل في المحافظة على مدار 18 ساعة وانجاز المشاريع اقل من 150 يومياً"، معتبراً أن "كل هذه الامكانات عكست بشكل ايجابي على المحافظة فضلاً عن احالة عدد من المشاريع في عام 2022 لانجازها وسد النقص الحاصل في القطاع الخدمي والصحي والأمني".