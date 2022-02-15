مصر.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة الإرهابي المصري محمد بديع بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته بعض القنوات والصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إصابة الإرهابي الإخواني المصري المحكوم عليه محمد بديع بفيروس "كورونا".



وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن إصابة الإرهابي الإخواني المصري المحكوم عليه محمد بديع بفيروس "كورونا".

وكانت تناولت بعض القنوات والصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إصابة الإرهابي الإخواني المصري المحكوم عليه محمد بديع بفيروس "كورونا".

وأكد المصدر أنه بإجراء الكشف الطبي على المذكور، تبين عدم إصابته بفيروس "كورونا" .